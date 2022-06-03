Салах хочет остаться в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продлить соглашение с клубом.

По информации Liverpool Echo, переговоры между сторонами о продлении трудового соглашения не ведутся с декабря прошлого года. В какой-то момент за последние несколько месяцев клуб принял решение отложить все разговоры о будущем Салаха, поскольку основное внимание было сосредоточено на том, чтобы успешно завершить сезон.

В минувшем сезоне 29-летний футболист сыграл в 51 встрече, в которых забил 31 гол и сделал 16 голевых передач во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до окончания сезона 2022/23.