«Лидс» достиг соглашения с «Зальцбургом» по трансферу Кристенсена

Капитан «Зальцбурга» Расмус Кристенсен близок к переходу в «Лидс». По информации от журналиста Фабрицио Романо, датский правый защитник должен присоединиться к «павлинам» в ближайшее время, после того, как будут согласованы последние детали сделки.

Напомним, что главный тренер «Лидса» Джесси Марш уже работал с Кристенсеном во главе «Зальцбурга». Ранее «павлины» приобрели другого игрока из австрийского клуба – молодого полузащитника Брендана Ааронсона, который стоил около 35 миллионов евро.

Таким образом, Кристенсен близок к тому, чтобы стать вторым трансфером «Лидса» в это межсезонье.