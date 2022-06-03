Лэмпард хочет видеть в «Эвертоне» Гилмора и Галлахера

Тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард к следующему сезону хотел бы усилить состав «ирисок» полузащитниками «Челси» Билли Гилмором и Конором Галлахером. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Гилмор в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Норвич», где за всю кампанию отметился одним ассистом. Напомним, что шотландец дебютировал в АПЛ за «Челси» именно под руководством Фрэнка Лэмпарда. Что касается Галлахера, полузащитник за свои выступления в аренде за «Кристал Пэлас» с 8 голами за сезон был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ. Но англичанин, скорее всего, в следующем сезоне останется в «Челси».