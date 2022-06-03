Погба выбирает между тремя европейскими грандами

Полузащитник Поль Погба, получивший статус свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов.

Как информирует The Telegraph, в борьбе за звездного игрока сойдутся туринский «Ювентус», который до недавнего времени считался фаворитом на француза, а также мадридский «Реал» и «ПСЖ». Погба пока не спешит с окончательным выбором и рассмотрит предложения от всех желающих.

29-летний француз последние шесть лет провел на «Олд Траффорд». В своем последнем сезоне в составе «красных дьяволов» Погба сыграл 20 поединков, забил один гол и сделал девять результативных передач.