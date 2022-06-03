Роналду: «Надеюсь, в следующем сезоне «МЮ» сможет выиграть трофей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выразил надежду, что в следующем сезоне клубу под руководством Эрика тен Хага удастся завоевать трофей. Напомним, что свой последний кубок «красные дьяволы» поднимали над головой ещё в 2017 году, когда завоевали Лигу Европы.

«Я желаю тен Хагу всего наилучшего. Надеюсь, в следующем сезоне мы наконец сможем выиграть трофеи. Игроки должны прогрессировать. Посмотрим, что случится в будущем», – цитирует Роналду официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из туринского «Ювентуса». В прошлом сезоне португалец забил 18 голов в АПЛ.