Силва: «Напряжённый график радует фанатов, но для футболистов это сложно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о напряжённом графике, в котором футболисты вынуждены играть из-за матчей Лиги наций. Португалец считает, что эти поединки не идут игрокам на пользу.

«Возможно, фанатов радует напряжённый график, но для футболистов это сложно. После сезона, в котором мы провели около 60 матчей, приезжать в национальную сборную и играть ещё 4 – не очень целесообразно. Многие уже говорили об этом. Футболисты проводят слишком много игр, в результате чего многие получают травмы», – сказал Силва после вчерашнего матча между сборными Испании и Португалии.