Лукаку отказался комментировать слухи о возвращении в «Интер»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку отказался комментировать слухи о своём возможном возвращении в миланский «Интер». На вопрос бельгийского журналиста Кристофа Террье о переходе в стан «нерадзурри» нападающий ответил: «Я не могу сейчас об этом говорить».

Лукаку ранее уволил своего агента Федерико Пасторелло, обвинив его в том, что тот зря посоветовал ему перейти в лондонский «Челси». Сейчас интересы бельгийца представляет адвокат, который ведёт переговоры с «Интером» о возможном возвращении.

Сообщается, что ради возвращения на «Джузеппе Меацца» Лукаку готов пойти на существенное понижение зарплаты.