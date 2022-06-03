Испанский суперклуб может перехватить Мане у «ПСЖ» и «Баварии»

Звездный нападающий Садио Мане с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. На игрока уже претендуют «ПСЖ» и «Бавария», а к теперь к ним присоединился мадридский «Реал».

По сообщениям Todofichajes, представители «королевского клуба» вышли на связь с агентом сенегальца. Мане стал новой целью мадридцев после срыва переговоров с французом Килианом Мбаппе.

Источник отмечает, что среди вышеперечисленных грандов Мане склоняется к переходу в «Реал». Если мадридцы договорятся с «Ливерпулем», сделка будет у них в кармане.

Контракт Садио с «красными» рассчитан до лета 2023 года, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.