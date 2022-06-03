«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Торино»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Контракт бразильца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Бремер провёл в составе «Торино» 33 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В чемпионате Италии защитник выступает с 2018 года. Ранее он защищал цвета «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана».