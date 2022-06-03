Английский гранд готов выполнить требования Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле близок к смене клубной прописки. Атакующий полузащитник может покинуть каталонскую «Барселону» и перебраться в английский чемпионат, где в его услугах заинтересован лондонский «Челси».

Согласно данным инсайдера Педро Алмейды, новое руководство «пенсионеров» готово выполнить требования игрока. При этом сам Дембеле пока не определился со своим будущим и взял на принятие решения несколько дней.

Стоит отметить, что срок действующего контракта 25-летнего француза с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня. Он выступает за каталонцев с августа 2017 года.