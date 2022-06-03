Щесны: «Погба – один из лучших в мире»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны будет рад возвращению Поля Погба в туринский клуб.

Француз уже покинул «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время он может присоединиться к «Ювентусу» в качестве свободного агента.

«Я был бы рад этому. Погба остаётся игроком топ-уровня, – комментирует вероятный приход 29-летнего полузащитника Щесны. – Он великолепно проявил себя в «Ювентусе» в свой первый приход, и сейчас может стать отличным дополнением к составу. Возможно, в последние годы он не слишком преуспел в «Юнайтед» из-за непостоянства и травм, но он по-прежнему остаётся одним из лучших игроков мира, когда находится в форме», – отметил поляк.