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Щесны: «Погба – один из лучших в мире»

03 Июня 2022 • 01:47 Комментировать

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны будет рад возвращению Поля Погба в туринский клуб.

Француз уже покинул «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время он может присоединиться к «Ювентусу» в качестве свободного агента.

«Я был бы рад этому. Погба остаётся игроком топ-уровня, – комментирует вероятный приход 29-летнего полузащитника Щесны. – Он великолепно проявил себя в «Ювентусе» в свой первый приход, и сейчас может стать отличным дополнением к составу. Возможно, в последние годы он не слишком преуспел в «Юнайтед» из-за непостоянства и травм, но он по-прежнему остаётся одним из лучших игроков мира, когда находится в форме», – отметил поляк.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Войцех Щесны Поль Погба
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