«Брентфорд» ждёт ответа от Эриксена

Английский «Брентфорд» надеется сохранить в своих рядах полузащитника Кристиана Эриксена.

Соглашение датчанина с «пчёлами» истекает в ближайшие недели, но атакующий хавбек пока не решил, где продолжит карьеру. Согласно информации Sky Sports, «Брентфорд» уже предложил Эриксену долгосрочный контракт и в настоящий момент ожидает от 30-летнего игрока ответа.

Сам полузащитник признавался, что хотел бы выступать в Лиге чемпионов. Интерес к нему проявляют различные клубы Английской премьер-лиги.

Кристиан Эриксен выступает за «Брентфорд» с января текущего года. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи в 11 матчах после возвращения в АПЛ.