Дель Пьеро: «Ювентус» – не лучший выбор для Погба, если он хочет сходу претендовать на Лигу чемпионов»

Легендарный экс-игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о возможном возвращении в клуб Поля Погба.

Французский полузащитник доступен в качестве свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Юнайтед». «Ювентус, как сообщается, близок к подписанию 29-летнего игрока.

Дель Пьеро одобряет возвращение Погба в Турин, но не уверен, является ли этот вариант оптимальным для самого француза: «Всё зависит от того, что нужно Погба: если он хочет вернуться в клуб, где его любят болельщики и всё окружение, то «Ювентус» – отличный выбор, но если он хочет сходу бороться за победу в Лиге чемпионов, то ему, возможно, следует выбрать другую команду», – отметил бывший итальянский форвард.