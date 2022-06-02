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Холанн возглавляет список самых дорогих трансферов лета до открытия окна

02 Июня 2022 • 23:26 Комментировать

Летнее трансферное окно ещё не открылось, но нескольким европейским клубам уже удалось провернуть крупные сделки.

Самый дорогостоящий на сегодняшний день трансфер был оформлен «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанн куплен у дортмундской «Боруссии» за 75 млн евро. Второе место – выкуп «Ювентусом» Федерико Кьезы у «Фиорентины» за 40 млн. Замыкает тройку, согласно подсчётам Transfermarkt, Нуну Мендеш, выкупленный «ПСЖ» у «Спортинга» за 38 млн.

В пятёрке самых дорогих сделок также Бренден Ааронсон (из «Зальцбурга» в «Лидс» – 32,8 млн) и Диего Карлос (из «Севильи» в «Астон Виллу» – 31 млн). Преемник Холанна в «Боруссии» – Карим Адейеми – на шестом месте (30 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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