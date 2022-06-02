Холанн возглавляет список самых дорогих трансферов лета до открытия окна

Летнее трансферное окно ещё не открылось, но нескольким европейским клубам уже удалось провернуть крупные сделки.

Самый дорогостоящий на сегодняшний день трансфер был оформлен «Манчестер Сити» – Эрлинг Холанн куплен у дортмундской «Боруссии» за 75 млн евро. Второе место – выкуп «Ювентусом» Федерико Кьезы у «Фиорентины» за 40 млн. Замыкает тройку, согласно подсчётам Transfermarkt, Нуну Мендеш, выкупленный «ПСЖ» у «Спортинга» за 38 млн.

В пятёрке самых дорогих сделок также Бренден Ааронсон (из «Зальцбурга» в «Лидс» – 32,8 млн) и Диего Карлос (из «Севильи» в «Астон Виллу» – 31 млн). Преемник Холанна в «Боруссии» – Карим Адейеми – на шестом месте (30 млн).