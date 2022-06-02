Стало известно, почему Рюдигер в последний момент передумал продлевать контракт с «Челси» в 2020 году

Антонио Рюдигер едва не продлил контракт с «Челси» ещё в позапрошлом году, но изменил своё решение.

Сегодня центральный защитник официально стал игроком «Реала». Контракт 29-летнего немца с «Челси» истек, поэтому мадридцам он достался на правах свободного агента.

Однако история Рюдигера в «Челси» могла сложиться иначе: как сообщает Sky Sports, в 2020 году футболист согласился продлить контракт с лондонцами до 2023 года при условии, что его отдадут в аренду в «Милан», «ПСЖ» или «Тоттенхэм», однако позднее передумал заключать договор, поскольку представители «Челси» слишком долго не могли завершить сделку.