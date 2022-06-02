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Роналду считал Погба «одним из немногих игроков «МЮ», на которых можно положиться»

02 Июня 2022 • 22:22 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вряд ли рад уходу из клуба полузащитника Поля Погба.

Француз покинул «Юнайтед» свободным агентом по истечении контракта, о чём клуб официально сообщил сегодня. По достоверным данным, Погба близок к возвращению в «Ювентус», с которым уже не первую неделю ведёт продвинутые переговоры.

Ранее Погба высказывал своё восхищение игрой Криштиану Роналду, когда того критиковали. Как оказалось, его уважение к португальцу вполне взаимно: The Athletic утверждает, что именно Погба был для 37-летнего форварда одним из немногих товарищей по команде, на которых можно положиться в кризисные для клуба времена. Сообщается также, что Роналду впечатлён умениями Погба ещё со времён выступления за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Поль Погба
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