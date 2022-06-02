Роналду считал Погба «одним из немногих игроков «МЮ», на которых можно положиться»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вряд ли рад уходу из клуба полузащитника Поля Погба.

Француз покинул «Юнайтед» свободным агентом по истечении контракта, о чём клуб официально сообщил сегодня. По достоверным данным, Погба близок к возвращению в «Ювентус», с которым уже не первую неделю ведёт продвинутые переговоры.

Ранее Погба высказывал своё восхищение игрой Криштиану Роналду, когда того критиковали. Как оказалось, его уважение к португальцу вполне взаимно: The Athletic утверждает, что именно Погба был для 37-летнего форварда одним из немногих товарищей по команде, на которых можно положиться в кризисные для клуба времена. Сообщается также, что Роналду впечатлён умениями Погба ещё со времён выступления за «Реал».