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Мата попрощался с «Манчестер Юнайтед»: «Это был сон»

02 Июня 2022 • 21:58 Комментировать (1)

Полузащитник Хуан Мата попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Клуб официально объявил об уходе 34-летнего испанца сегодня. Его контракт не был продлён.

«Это было похоже на сон. Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, особенно в те трудные времена, которые мы пережили вместе. Я никогда не забуду вас и этот клуб. Желаю всего наилучшего и до скорых встреч», – прокомментировал свой уход Мата, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года и отыгравший за «красных дьяволов» 285 матчей.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к подписанию Хуана Маты со стороны ряда клубов испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
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