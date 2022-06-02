Мата попрощался с «Манчестер Юнайтед»: «Это был сон»

Полузащитник Хуан Мата попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Клуб официально объявил об уходе 34-летнего испанца сегодня. Его контракт не был продлён.

«Это было похоже на сон. Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, особенно в те трудные времена, которые мы пережили вместе. Я никогда не забуду вас и этот клуб. Желаю всего наилучшего и до скорых встреч», – прокомментировал свой уход Мата, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года и отыгравший за «красных дьяволов» 285 матчей.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к подписанию Хуана Маты со стороны ряда клубов испанской Ла Лиги.