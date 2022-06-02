Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сократил расходы на зарплату более чем на 55 млн евро

02 Июня 2022 • 21:33 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» значительно разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с рядом футболистов.

Как стало известно недавно, этим летом клуб покинут полузащитники Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард и Неманья Матич, а также нападающий Эдинсон Кавани и резервный голкипер Ли Грант. По данным Mirror, уход перечисленных игроков позволит «Юнайтед» сократить расходы на зарплату почти на 50 млн фунтов стерлингов.

Самым высокооплачиваемым из числа покинувших клуб футболистов был Поль Погба, зарабатывавший более 15 млн фунтов стерлингов в год. Второй – Эдинсон Кавани (13 млн). Хуану Мате платили около 8 млн в год, Неманье Матичу – 6 млн, а Джесси Лингарду – почти 4 млн. Ли Грант в свою очередь получал около 1,5 млн в год, исполняя роль одного из запасных вратарей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата Эдинсон Кавани Поль Погба Неманья Матич Джесси Лингард ли грант
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
22:35 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Рюдигер в последний момент передумал продлевать контракт с «Челси» в 2020 году
22:22 · Англия. Премьер-лига
Роналду считал Погба «одним из немногих игроков «МЮ», на которых можно положиться» 1
21:58 · Англия. Премьер-лига
Мата попрощался с «Манчестер Юнайтед»: «Это был сон» 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сократил расходы на зарплату более чем на 55 млн евро
20:51 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Вильярреала» намерен перейти в английский топ-клуб
20:40 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Боруссии» – о возможном переходе Мане в «Баварию»: «Он выбрал не тот клуб»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Названы детали контракта Рюдигера с «Реалом»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Жезус – о будущем: «Я пытаюсь найти лучшее решение для себя» 1
19:35 · Англия. Премьер-лига
Голлини покинул «Тоттенхэм»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет арендовать нападающего «Челси»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку – запасной вариант «Барселоны» в случае неудачи с Левандовски
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выставила Френки де Йонга на трансфер
17:52 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Холанн – топ-нападающий, он должен помочь «Манчестер Сити» вырасти»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон хочет вернуться в «Челси»
17:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо был предложен двум лондонским клубам
Все новости
Рекомендуем