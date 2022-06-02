«Манчестер Юнайтед» сократил расходы на зарплату более чем на 55 млн евро

«Манчестер Юнайтед» значительно разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с рядом футболистов.

Как стало известно недавно, этим летом клуб покинут полузащитники Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард и Неманья Матич, а также нападающий Эдинсон Кавани и резервный голкипер Ли Грант. По данным Mirror, уход перечисленных игроков позволит «Юнайтед» сократить расходы на зарплату почти на 50 млн фунтов стерлингов.

Самым высокооплачиваемым из числа покинувших клуб футболистов был Поль Погба, зарабатывавший более 15 млн фунтов стерлингов в год. Второй – Эдинсон Кавани (13 млн). Хуану Мате платили около 8 млн в год, Неманье Матичу – 6 млн, а Джесси Лингарду – почти 4 млн. Ли Грант в свою очередь получал около 1,5 млн в год, исполняя роль одного из запасных вратарей.