Лидер «Вильярреала» намерен перейти в английский топ-клуб

Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данджума настроен продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Английской премьер-лиги.

В приобретении 25-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Как сообщает издание El Periodico Mediterraneo, этот интерес взаимен: Данджума хотел бы пополнить ряды одного из английских грандов этим летом. В контракте голландца с «Вильярреалом» прописаны отступные в размере 45 млн евро.

Арно Данджума уже знаком с английским футболом: с 2019 по 2021 год он защищал цвета «Борнмута», после чего был подписан «Вильярреалом» за 23,5 млн евро.