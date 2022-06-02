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Названы детали контракта Рюдигера с «Реалом»

02 Июня 2022 • 20:10 Комментировать

Испанский инсайдер рассказал об условиях контракта защитника Антонио Рюдигера с «Реалом».

Переход немца из «Челси» в мадридский клуб на правах свободного агента был официально подтверждён сегодня. По информации журналиста Альваро Монтеро, «Реал» заплатил Рюдигеру порядка 30-35 млн евро в качестве подписного бонуса. Центральный защитник будет зарабатывать 7 млн евро в год после вычета налогов. Кроме того, в соглашении прописаны надбавки за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Антонио Рюдигер выступал за лондонский «Челси» в 2017 года. На его счету 203 матча и 12 забитых мячей в составе «синих» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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