Названы детали контракта Рюдигера с «Реалом»

Испанский инсайдер рассказал об условиях контракта защитника Антонио Рюдигера с «Реалом».

Переход немца из «Челси» в мадридский клуб на правах свободного агента был официально подтверждён сегодня. По информации журналиста Альваро Монтеро, «Реал» заплатил Рюдигеру порядка 30-35 млн евро в качестве подписного бонуса. Центральный защитник будет зарабатывать 7 млн евро в год после вычета налогов. Кроме того, в соглашении прописаны надбавки за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Антонио Рюдигер выступал за лондонский «Челси» в 2017 года. На его счету 203 матча и 12 забитых мячей в составе «синих» во всех турнирах.