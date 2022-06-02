Жезус – о будущем: «Я пытаюсь найти лучшее решение для себя»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус вновь высказался насчёт своего вероятного ухода из команды этим летом. Напомним, что игрока, у которого через год истекает контракт с «горожанами» хочет приобрести лондонский «Арсенал».

«Меня не волнуют слухи, это нормально, что они возникают. Я просто пытаюсь найти лучшее решение для себя. Прежде всего, я вынужден думать о своей карьере. Посмотрим, какой проект окажется для меня наиболее привлекательным», – цитирует футболиста The Citizen BR.

Напомним, что в трансфере Жезуса также заинтересован туринский «Ювентус», но наличие в команде Душана Влаховича пока отбивает желание бразильца присоединяться к коллективу Массимилиано Аллегри.