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Жезус – о будущем: «Я пытаюсь найти лучшее решение для себя»

02 Июня 2022 • 19:40 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус вновь высказался насчёт своего вероятного ухода из команды этим летом. Напомним, что игрока, у которого через год истекает контракт с «горожанами» хочет приобрести лондонский «Арсенал».

«Меня не волнуют слухи, это нормально, что они возникают. Я просто пытаюсь найти лучшее решение для себя. Прежде всего, я вынужден думать о своей карьере. Посмотрим, какой проект окажется для меня наиболее привлекательным», – цитирует футболиста The Citizen BR.

Напомним, что в трансфере Жезуса также заинтересован туринский «Ювентус», но наличие в команде Душана Влаховича пока отбивает желание бразильца присоединяться к коллективу Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус
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