Голлини покинул «Тоттенхэм»

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Пьерлуиджи Голлини покинул команду в статусе свободного агента. Об этом команда Антонио Конте официально объявила на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Голлини присоединился к «Тоттенхэму» летом прошлого года из итальянской «Аталанты», тогда как 27-летнего вратаря в стане бергамасков заменил Хуан Муссо, который прибыл из «Удинезе».

Сообщается, что заменой Голлини на роль сменщика Уго Льориса станет голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер, который уже прошёл медобследование перед своим трансфером в «Тоттенхэм». Что касается Голлини, то вратарь, скорее всего, вернётся в Серию А.