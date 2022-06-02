Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» хочет арендовать нападающего «Челси»

02 Июня 2022 • 18:48 Комментировать

Оформивший возвращение в высший дивизион «Ноттингем Форест» летом намерен усилиться нападающим «Челси». Речь идёт об албанце Армандо Брое, который в прошлом сезоне отметился 6 голами в чемпионате Англии за «Саутгемптон».

Согласно данным от Nottinghamshire Live, Броя является одним из вариантов для главного тренера Стива Купера на усиление атаки. Наставник считает, что голы албанца должны помочь команде сохранить прописку в АПЛ в следующем сезоне.

При этом не исключено, что Броя останется в следующем сезоне в составе «Челси». Главный тренер клуба Томас Тухель намерен оценить футболиста на предсезонной подготовке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» хочет арендовать нападающего «Челси»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку – запасной вариант «Барселоны» в случае неудачи с Левандовски
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выставила Френки де Йонга на трансфер
17:52 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Холанн – топ-нападающий, он должен помочь «Манчестер Сити» вырасти»
17:49 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон хочет вернуться в «Челси»
17:44 · Англия. Премьер-лига
Гакпо был предложен двум лондонским клубам
17:37 · Англия. Премьер-лига
Конте не может убедить Бастони перебраться в «Тоттенхэм»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Тилеманса – приоритет для «Арсенала»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Левандовски нападающим лондонского клуба
16:53 · Англия. Премьер-лига
Лангле согласился уйти из «Барселоны»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Далот рассказал о своих отношениях с Вараном
16:10 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Челси» навсегда останется для меня особенным клубом»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Решение отпустить Мане может стоить «Ливерпулю» титула»
15:56 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» прокомментировали уход Рюдигера в «Реал»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола провёл встречу с Погба
Все новости
Рекомендуем