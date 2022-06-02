«Ноттингем Форест» хочет арендовать нападающего «Челси»

Оформивший возвращение в высший дивизион «Ноттингем Форест» летом намерен усилиться нападающим «Челси». Речь идёт об албанце Армандо Брое, который в прошлом сезоне отметился 6 голами в чемпионате Англии за «Саутгемптон».

Согласно данным от Nottinghamshire Live, Броя является одним из вариантов для главного тренера Стива Купера на усиление атаки. Наставник считает, что голы албанца должны помочь команде сохранить прописку в АПЛ в следующем сезоне.

При этом не исключено, что Броя останется в следующем сезоне в составе «Челси». Главный тренер клуба Томас Тухель намерен оценить футболиста на предсезонной подготовке.