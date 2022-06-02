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Лукаку – запасной вариант «Барселоны» в случае неудачи с Левандовски

02 Июня 2022 • 18:44 Комментировать

Каталонская «Барселона» может обратить внимание на нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, если у клуба не получится подписать форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» будет готова рассмотреть годичную аренду игрока сборной Бельгии. Напомним, что «Бавария», в свою очередь, рассматривает Лукаку в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски, который хочет перебраться в «Барселону».

В прошлом сезоне Лукаку не мог забить в чемпионате Англии с конца декабря по начало мая. Футболист стоил «Челси» 115 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Ромелу Лукаку Роберт Левандовски
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