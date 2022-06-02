«Барселона» выставила Френки де Йонга на трансфер

Каталонская «Барселона» летом намерена продать полузащитника Френки де Йонга, чтобы избежать финансовых проблем. По информации от Marca, «сине-гранатовые» уже выставили игрока на трансфер.

Напомним, что главным претендентом на де Йонга является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень хочет заполучить в команду футболиста, с которым ранее работал в амстердамском «Аяксе».

Ранее сам де Йонг заявил, что не намерен покидать «Барселону», если его об этом не попросит сам клуб. Сумма трансфера молодого нидерландца оценивается в районе 80 миллионов евро.