Де Брёйне: «Холанн – топ-нападающий, он должен помочь «Манчестер Сити» вырасти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями насчёт игры с нападающим Эрлингом Холанном, который перейдя из дортмундской «Боруссии» стал первым летним подписанием «горожан» в это межсезонье.

«Холанн – топ-нападающий. Его движение должно помочь «Манчестер Сити» вырасти в командном плане. У всех большие ожидания. Нам не хватало нападающего, будет отлично иметь в составе форварда, который способен забить 25-30 голов за сезон», – цитирует бельгийца журналист Кристоф Террьё.

Напомним, что за «Манчестер Сити» ранее также успел поиграть отец Эрлинга Холанна.