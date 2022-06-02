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Де Брёйне: «Холанн – топ-нападающий, он должен помочь «Манчестер Сити» вырасти»

02 Июня 2022 • 17:52 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями насчёт игры с нападающим Эрлингом Холанном, который перейдя из дортмундской «Боруссии» стал первым летним подписанием «горожан» в это межсезонье.

«Холанн – топ-нападающий. Его движение должно помочь «Манчестер Сити» вырасти в командном плане. У всех большие ожидания. Нам не хватало нападающего, будет отлично иметь в составе форварда, который способен забить 25-30 голов за сезон», – цитирует бельгийца журналист Кристоф Террьё.

Напомним, что за «Манчестер Сити» ранее также успел поиграть отец Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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