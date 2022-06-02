Эмерсон хочет вернуться в «Челси»

Защитник «Лиона» Эмерсон, права на которого принадлежат «Челси», изъявил желание вернуться в АПЛ.

Эмерсон заявил Goal, что еще не разговаривал с наставником «Челси» Томасом Тухелем о своем будущем. Есть действующее соглашение с английским клубом, там прошли три прекрасных года. Было бы отлично вернуться в команду.

По слова футболиста, «Челси» хотел его вернуть в январе этого года, но «Лион» ответил отказом.

27-летний защитник в минувшем сезоне принял участие в 36 играх, забил один мяч и сделал две голевые передачи во всех турнирах. Нынешний трудовой договор Эмерсона с «Челси» рассчитан до конца июня 2024 года.