Конте не может убедить Бастони перебраться в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не может убедить своего бывшего подопечного Алессандро Бастони перебраться в Лондон из миланского «Интера». Сетевое издание Tottenham Tiers сообщает, что игрок пока не уверен в целесообразности ухода из «Интера».

Ранее отмечалось, что «нерадзурри» будут готовы продать Бастони этим летом, чтобы покрыть финансовые долги. Ещё одним игроком, который может покинуть команду является Лаутаро Мартинес.

Напомним, что Бастони стал основным игроком миланского «Интера» именно при Антонио Конте, который в сезоне 2020/21 принёс «нерадзурри» чемпионский титул Серии А.