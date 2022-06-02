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Трансфер Тилеманса – приоритет для «Арсенала»

02 Июня 2022 • 17:14 Комментировать

Лондонский «Арсенал» всерьёз намерен пополнить свои ряды полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом. По информации от Фабрицио Романо, игрок сборной Бельгии на данный момент является приоритетом для «Арсенала».

Сообщается, что трансфер Тилеманса может обойтись «канонирам» в сумму около 35 миллионов евро. Это связано с тем, что у футболиста остаётся всего год по контракту с командой Брендана Роджерса.

Напомним, что Тилеманс перебрался в «Лестер» из французского «Монако». С «лисами» футболист сборной Бельгии выиграл Кубок Англии, где в прошлогоднем финале полузащитник забил победный гол своей команды в ворота «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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