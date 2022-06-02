«Бавария» может заменить Левандовски нападающим лондонского клуба

Мюнхенская «Бавария» определилась с одним из кандидатов на замену нападающему Роберту Левандовски, который хочет перебраться в каталонскую «Барселону». Ряды команды Юлиана Нагельсманна может пополнить форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который недоволен своим положением на «Стэмфорд Бридж».

Сам Лукаку хотел бы вернуться в миланский «Интер», но у «нерадзурри» нет денег на осуществление трансфера, а «Челси» не горит желанием отдавать форварда в аренду, при этом теряя свои инвестиции в 115 миллионов евро, которые были уплачены прошлым летом.

Лукаку в прошлом сезоне забил 8 голов в чемпионате Англии. В составе «Интера» бельгиец дважды подряд забивал минимум 20 голов за сезон в Серии А.