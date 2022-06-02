Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» может заменить Левандовски нападающим лондонского клуба

02 Июня 2022 • 16:54 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» определилась с одним из кандидатов на замену нападающему Роберту Левандовски, который хочет перебраться в каталонскую «Барселону». Ряды команды Юлиана Нагельсманна может пополнить форвард «Челси» Ромелу Лукаку, который недоволен своим положением на «Стэмфорд Бридж».

Сам Лукаку хотел бы вернуться в миланский «Интер», но у «нерадзурри» нет денег на осуществление трансфера, а «Челси» не горит желанием отдавать форварда в аренду, при этом теряя свои инвестиции в 115 миллионов евро, которые были уплачены прошлым летом.

Лукаку в прошлом сезоне забил 8 голов в чемпионате Англии. В составе «Интера» бельгиец дважды подряд забивал минимум 20 голов за сезон в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Ромелу Лукаку Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Левандовски нападающим лондонского клуба
16:53 · Англия. Премьер-лига
Лангле согласился уйти из «Барселоны»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Далот рассказал о своих отношениях с Вараном
16:10 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Челси» навсегда останется для меня особенным клубом»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Решение отпустить Мане может стоить «Ливерпулю» титула»
15:56 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» прокомментировали уход Рюдигера в «Реал»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола провёл встречу с Погба
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Норвич» не будет выкупать игрока «Ростова» Норманна
15:01 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Не могу выразить словами, как сильно хотел вернуть «Ливерпулю» кубок Лиги чемпионов» 1
14:48 · Англия. Премьер-лига
Бастони интересен лондонскому клубу, но сам хочет остаться в «Интере»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Вернер может оказаться в Серии А
12:32 · Англия. Премьер-лига
Грановская покинет «Челси» в августе
12:24 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» получил орден Британской империи
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Маты официально
12:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель получит большую власть в «Челси» 1
Все новости
Рекомендуем