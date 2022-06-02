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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот рассказал о своих отношениях с Вараном

02 Июня 2022 • 16:48 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Вараном, который пополнил ряды «красных дьяволов» прошлым летом из мадридского «Реала».

«Варан очень хороший парень и качественный футболист. За свою карьеру он выиграл множество трофеев, поэтому, очевидно, что он большой игрок. Я до сих пор помню его первую тренировку. Мы отлично с ним ладим. Когда он пришёл, мы всем составом не могли дождаться момента, когда сможем сыграть вместе с ним», – цитирует Далота официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Варан в своём дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед» отметился одним голом и ассистом в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Диогу Далот
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