Агбонлахор: «Решение отпустить Мане может стоить «Ливерпулю» титула»

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор выразил мнение, что решение отпустить нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» в следующем сезоне может стоить «Ливерпулю» чемпионского титула АПЛ.

«Решение отпустить Мане может стоить «Ливерпулю» титула. Он является одним из лидеров команды и стабильно даёт результат несколько сезонов. Вряд ли у «Ливерпуля» получится его достойно заменить», – цитирует Агбонлахора Liverpool Echo.

Напомним, что ранее Садио Мане изъявил желание покинуть «Ливерпуль» этим летом и присоединиться к мюнхенской «Баварии». Контракт сенегальца с командой Юргена Клоппа истекает в конце следующего сезона.