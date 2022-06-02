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Гвардиола провёл встречу с Погба

02 Июня 2022 • 15:19 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» встретился с полузащитником Полем Погба.

The Athletic сообщает, что Гвардиола лично провел переговоры с футболистом. По информации источника, «Манчестер Сити» сделал официальное предложение Погба. Французский игрок мог бы стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, но ответил отказом. Хавбек не захотел менять один манчестерский клуб на другой из-за возможной негативной реакции фанатов.

Ранее Погба покинул «Манчестер Юнайтед» по окончанию трудового соглашения. Он принял участие в 27 встречах минувшего сезона, забил один гол и отдал девять голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
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