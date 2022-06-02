Салах: «Не могу выразить словами, как сильно хотел вернуть «Ливерпулю» кубок Лиги чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил разочарование результатом финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, что в матче на «Парк де Франс» команда Юргена Клоппа минимально уступила «сливочным» 0:1.

«Не могу выразить словами, как сильно хотел вернуть «Ливерпулю» кубок Лиги чемпионов», – написал Салах на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Салаха в последнее время активно связывают с уходом из «Ливерпуля». По слухам, футболист, у которого заканчивается контракт в конце следующего сезона, не против перебраться в другой клуб из английской Премьер-лиги.