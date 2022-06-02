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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах: «Не могу выразить словами, как сильно хотел вернуть «Ливерпулю» кубок Лиги чемпионов»

02 Июня 2022 • 15:01 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил разочарование результатом финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, что в матче на «Парк де Франс» команда Юргена Клоппа минимально уступила «сливочным» 0:1.

«Не могу выразить словами, как сильно хотел вернуть «Ливерпулю» кубок Лиги чемпионов», – написал Салах на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Салаха в последнее время активно связывают с уходом из «Ливерпуля». По слухам, футболист, у которого заканчивается контракт в конце следующего сезона, не против перебраться в другой клуб из английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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