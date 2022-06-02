Бастони интересен лондонскому клубу, но сам хочет остаться в «Интере»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации от журналиста Маттео Моретто, главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы видеть своего бывшего подопечного по «Интеру» в своей команде.

Но несмотря на желание бывшего тренера, сам футболист хотел бы остаться на «Джузеппе Меацца». При этом не исключено, что игрок будет вынужден покинуть «Интер» из-за финансовых проблем клуба.

Ранее Бастони заявил, что Конте является лучшим тренером в его карьере. «Тоттенхэм» уже оформил переход одного из игроков «Интера». На днях ряды команды в статусе свободного агента пополнил Иван Перишич.