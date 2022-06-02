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Вернер может оказаться в Серии А

02 Июня 2022 • 13:53 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер летом может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от Football Italia, в услугах немецкого форварда заинтересован туринский «Ювентус», который ищет замену ушедшему Альваро Морате.

Альтернативным вариантом для «старой синьоры» является нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, но бразилец больше предпочитает перейти в лондонский «Арсенал»,  где его хочет видеть главный тренер Микель Артета.

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» летом 2020 года из «РБ Лейпцига». В своём первом сезоне немец выиграл с клубом Лигу чемпионов, но затем потерял место в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Тимо Вернер
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