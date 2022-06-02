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Названа сумма, потраченная «Манчестер Юнайтед» на содержание Погба

02 Июня 2022 • 12:31 Комментировать (2)

В среду, 1 июня, было официально объявлено об уходе французского полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед». Журналисты таблоида Daily Mail подсчитали, сколько денег за шесть лет потратили манкунианцы на содержание игрока. Эта сумма превысила 200 миллионов фунтов.

Трансфер Поля обошелся манкунианцам в 89 миллионов, агентская комиссия составила 39,2 миллиона. На заработную плату француза было потрачено 47,3 миллиона, а на имиджевые права ушло 14,3. Бонусные выплаты за выход в Лигу чемпионов составили 7,5 млн. Еще 21,5 миллиона ушли на другие выплаты. Общая сумма составила 219 миллионов.

Погба провел в составе «Юнайтед» 226 матчей, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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