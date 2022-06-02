Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» получил орден Британской империи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд был награждён орденом Британской империи.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов», бывший английский футболист, а ныне популярный эксперт попал в список людей, которые будут награждены орденом Британской империи. Фердинанд получит эту почётную награду за свой вклад в футбол и за благотворительность. За «красных дьяволов» защитник провёл 455 матчей.

Напомним, что до этого стало известно о том, что подобные награды также получат валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и Джеймс Милнер из «Ливерпуля».