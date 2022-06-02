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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Маты официально

02 Июня 2022 • 12:13 Комментировать

Испанский полузащитник Хуан Мата больше не является игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом манкунианцы отрапортовали посредством официального клубного сайта. Игрок покинул команду в статусе свободного агента.

Вингер защищал цвета «красных дьяволов» с 2014 года. В общей сложности Хуан провел за английскую команду 285 поединков в различных турнирах и отметился 51 забитым мячом. Вместе с «Юнайтед» Мата выиграл четыре трофея.

Последний свой матч в футболке команды из Манчестера испанский легионер провел против «Кристал Пэлас» 22 мая.

Ранее манкунианцы объявили об уходе Поля Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хуан Мата
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