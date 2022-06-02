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Погба получит внушительный бонус от «Манчестер Юнайтед»

02 Июня 2022 • 11:40 Комментировать

Полузащитник Поль Погба, который уходит из «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента, получит внушительный бонус от английского гранда. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Источник рапортует, что манкунианцы выплатят французскому игроку 4,5 миллиона евро за лояльность.

Погба защищал цвета «красных дьяволов» с 2016 года. За его трансфер «Манчестер Юнайтед» заплатил 105 миллионов евро.

Ожидается, что новым местом работы Поля станет туринский «Ювентус». Итальянский гранд предложил французу контракт с зарплатой в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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