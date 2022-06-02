Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может вместо Левандовски подписать звёздного бомбардира из АПЛ

02 Июня 2022 • 10:12 Комментировать (3)

Каталонская «Барселона» намерена усилить позицию центрального нападающего в летнее трансферное окно. Приоритетной целью руководства клуба является подписание бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Если же эта сделка не состоится, у «сине-гранатовых» припасен альтернативный вариант.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, в случае провала с поляком «Барса» обратится к кандидатуре нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Каталонцы готовы приобрести бельгийца, не сумевшего стать ведущим атакующим звеном «пенсионеров». В споре за игрока каталонцам придется соперничать с миланским «Интером».

Контракт Ромелу с «Челси» рассчитан до лета 2026 года, его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Летний шоппинг: «Барселона» потратит колоссальную сумму на усиление

Оценить новость
- 16
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ромелу Лукаку Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
12:24 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» получил орден Британской империи
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Маты официально
12:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель получит большую власть в «Челси»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал ещё один летний трансфер
11:40 · Англия. Премьер-лига
Погба получит внушительный бонус от «Манчестер Юнайтед»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Канделаки: «Американцы украли «Челси» у Абрамовича»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Назван клуб АПЛ, который хочет подписать украинца Ярмоленко
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Ренна»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Лингард высказался о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» решил судьбу двух игроков
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» усилилась игроком «Севильи» официально
08:31 · Англия. Премьер-лига
Бэйл и Милнер получили ордена Британской империи
08:12 · Англия. Премьер-лига
Магуайр верит в позитивные изменения в «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге
01 Июня
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал форварда из Франции
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» следит за защитником из Португалии
Все новости
Рекомендуем