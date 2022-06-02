«Барселона» может вместо Левандовски подписать звёздного бомбардира из АПЛ

Каталонская «Барселона» намерена усилить позицию центрального нападающего в летнее трансферное окно. Приоритетной целью руководства клуба является подписание бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Если же эта сделка не состоится, у «сине-гранатовых» припасен альтернативный вариант.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, в случае провала с поляком «Барса» обратится к кандидатуре нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Каталонцы готовы приобрести бельгийца, не сумевшего стать ведущим атакующим звеном «пенсионеров». В споре за игрока каталонцам придется соперничать с миланским «Интером».

Контракт Ромелу с «Челси» рассчитан до лета 2026 года, его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Летний шоппинг: «Барселона» потратит колоссальную сумму на усиление