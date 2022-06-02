Центральный защитник испанской «Севильи» Диего Карлос продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Новым местом работы футболиста стала бирмингемская «Астон Вилла», которую тренирует Стивен Джеррард.

Как сообщается на официальном сайте клуба, с игроком подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Сумма сделки не афишируется, однако, по неофициальным данным, переход Карлоса обошелся «вилланам» в 31 миллион евро.

В сезоне-2021/2022 защитник поучаствовал в 34 поединках чемпионата Испании и отметился тремя забитыми мячами.