Бэйл и Милнер получили ордена Британской империи

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и опытный английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получили престижные государственные награды.

По информации ВВС, оба футболиста были награждены орденом Британской империи за заслуги перед футболом и за активное участие в благотворительных акциях. Напомним, что Милнер в составе «Ливерпуля» в прошедшем сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. Мерсисайдцы также заняли второе место в АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов.

Гарет Бэйл же выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и занял первую строчку в испанском чемпионате.