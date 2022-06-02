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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бэйл и Милнер получили ордена Британской империи

02 Июня 2022 • 08:31 Комментировать

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл и опытный английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получили престижные государственные награды.

По информации ВВС, оба футболиста были награждены орденом Британской империи за заслуги перед футболом и за активное участие в благотворительных акциях. Напомним, что Милнер в составе «Ливерпуля» в прошедшем сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги. Мерсисайдцы также заняли второе место в АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов.

Гарет Бэйл же выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и занял первую строчку в испанском чемпионате.

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