Магуайр верит в позитивные изменения в «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал журналистам о том, чего ожидает от прихода в команду голландского тренера Эрика тен Хага.

Магуайр сказал, что в первый день предсезонной подготовки все футболисты будут суетиться, так как все захотят показать себя перед новым главным тренером. Защитник выразил надежду на то, что следующий сезон будет для «красных дьяволов» более успешным.

«Уверен, что тен Хаг привнесёт в команду позитивную энергию, которой все игроки проникнутся», - добавил Магуайр.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Манчестер Юнайтед» заняли в АПЛ лишь шестую строчку.