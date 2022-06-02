Как выбросить 100 миллионов: Погба бесплатно уходит из «МЮ»

История Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» всё же завершена. Английский клуб объявил об уходе француза, которого несколько лет назад выкупил за 105 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о карьере Погба.

История Поля Погба, конечно, потрясает своей цикличностью. Он бесплатно ушёл из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», чтобы вернуться на «Олд Траффорд» за 105 миллионов евро, и теперь опять отправиться в Турин. Француз прямо выступает в качестве какого-то бумеранга. Однако это внешнее описание судьбы, которое скорее просто забавляет.

Когда Погба шесть лет назад вернулся в «МЮ», это выглядело шагом, который должен был вывести английский клуб на вершину. Французу было 23 года, он уже был звездой, лидером «Ювентуса». У Погба было всё, чтобы раскрыться в Премьер-лиге. Однако по итогам шести лет очевидно, что француз свой потенциал не реализовал.

Виноват ли в этом Погба? И да, и нет. С одной стороны, француз стал жертвой своих травм. У него их было немало за эти шесть лет, из-за чего он пропустил большое количество времени. С другой стороны, он отчасти стал заложником той неразберихи, которая творилась в «МЮ». Жозе Моуринью и Оле-Гуннар Сульшер выстраивали на «Олд Траффорд» что-то невменяемое, лишённое тактических изысков. Это всегда был просто набор футболистов, которые играли от случая к случаю. При этом в «МЮ» проходила постоянная ротация игроков, что тоже не давало стабильности.

Тем не менее это все выглядит скорее как оправдание для Погба. Вся его карьера в «МЮ» — это череда взлетов и падений. Было видно, что француз, когда хотел, то показывал игру топ-уровня. В начале текущего сезона он в первых четырёх турах сделал 7 результативных передач. Можно вспомнить сумасшедший отрезок на рубеже 2018-го и 2019 годов, когда он в 11 турах подряд забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Плюс надо вспомнить блестящий чемпионат мира-2018 в исполнении Погба, который блистал на полях России.

То есть француз точно не растерял свой класс, однако ему явно не хватало мотивации в «Манчестер Юнайтед». И это точно вопрос к самому Погба в первую очередь. В «Ювентусе» его окружали опытные Пирло, Кьеллини, Бонуччи, а француз в этом обрамлении был молодым и прогрессирующим игроком. Однако в «МЮ» его брали на роль лидера – того кто поведёт за собой команду, кто станет хребтом. Однако Погба не повзрослел. Он остался всё тем же футболистом, которому нужно было окружение.

В этом смысле есть большой вопрос о том, точно ли он нужен сегодняшнему «Ювентусу». Туринцы ведь сейчас тоже нуждаются в лидерах, которые смогут за собой повести команду. Конечно, риски у «Ювентуса» намного меньше. «МЮ» вывалил за Погба 105 миллионов евро только трансферной выплаты, не считая зарплаты. По сути, оказалось, что эти деньги просто были выброшены. «Ювентус» же возьмёт футболиста в статусе свободного агента, и это точно сократит потенциальные убытки, если Погба всё так же будет игроком настроения.

На самом деле история получилась грустной. По таланту, одаренности, физическим кондициям Погба должен был стать лучшим центральным полузащитником своего поколения. Вместо этого он останется в памяти как очередной не раскрывшийся в полной мере футболист. Выигранная Лига Европы – слишком мало. Выигранный чемпионат мира в этом смысле скорее символ и доказательство, что Погба мог достичь очень многого, но не достиг.

Роман Андреев