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«Ньюкасл» подписал форварда из Франции

01 Июня 2022 • 21:26 Комментировать

Нападающий «Реймса» Уго Экитике подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось договориться об окончательных деталях перехода.

Игроком активно интересовалась дортмундская «Боруссия», но «сороки» оказались более настойчивыми.

В текущем сезоне Экитике провёл за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реймс Уго Экитике
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