«Ньюкасл» подписал форварда из Франции

Нападающий «Реймса» Уго Экитике подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сторонам осталось договориться об окончательных деталях перехода.
Игроком активно интересовалась дортмундская «Боруссия», но «сороки» оказались более настойчивыми.
В текущем сезоне Экитике провёл за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 19-летнего француза в 28 млн евро.