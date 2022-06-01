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«Манчестер Юнайтед» следит за защитником из Португалии

01 Июня 2022 • 20:31 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» следит за защитником «Браги» Давидом Кармо, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, хотя приоритетной целью английского клуба является Юррьен Тимбер из «Аякса», руководство «красных дьяволов» уже провело два раунда переговоров с представителями игрока.

В прошлом сезоне защитником активно интересовался «Ливерпуль», но трансфер сорвался.

Кармо находится в системе «Браги» с 2015 года. В текущем сезоне 22-летний португалец провёл за «канониров» 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Сайт Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Манчестер Юнайтед Давид Кармо Юррьен Тимбер
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