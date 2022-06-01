Менди обвиняется в ещё одном эпизоде по делу об изнасиловании

Защитнику «Манчестер Сити» Бенджамену Менди предъявлено обвинение в изнасиловании.

Ранее Менди обвиняли в семи эпизодах с изнасилованиями, одном пункте обвинения в сексуальном насилии и одном пункте обвинения в попытке изнасилования. С тех пор появился новый истец, детали которого было разрешено опубликовать после того, как Королевский суд Честера снял ограничение на отчетность.

Француз не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него в мае, которые не включали это последнее обвинение. Утверждается, что все предполагаемые правонарушения произошли в период с июля 2012 года по август 2021 года.

25 июля он снова предстанет перед судом.

27-летний игрок был дисквалифицирован в августе прошлого года. После его первоначального ареста он был освобожден под залог в январе 2022 года.