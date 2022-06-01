Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс, Сака, Галлахер, Фоден, Смит-Роу и Рэмзи – номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ по версии PFA

01 Июня 2022 • 20:01 Комментировать

Ассоциация профессиональных футболистов объявила список из шести номинантов на звание лучшего молодого игрока прошедшего сезона в английской Премьер-лиге. В число претендентов вошли: Рис Джеймс («Челси»), Джейком Рэмзи («Астон Вилла»), Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу (оба «Арсенал»»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Напомним, что руководство английской Премьер-лиги ранее объявило своего победителя в звании лучшего молодого игрока сезона. Им второй раз подряд стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Лучший молодой игрок прошедшего сезона АПЛ по версии PFA будет объявлен по завершению голосования.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рис Джеймс Фил Фоден Букайо Сака Эмиль Смит-Роу Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» следит за защитником из Португалии
20:26 · Англия. Премьер-лига
Менди обвиняется в ещё одном эпизоде по делу об изнасиловании 1
20:01 · Англия. Премьер-лига
Джеймс, Сака, Галлахер, Фоден, Смит-Роу и Рэмзи – номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ по версии PFA
19:46 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «На месте «Ливерпуля» я бы подписал Осимхена»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ хотят подписать Салаха
18:53 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья близок к переходу в «Манчестер Сити» 1
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила 30 миллионов евро за Мане
18:44 · Англия. Премьер-лига
Лингард покинул «МЮ»
17:44 · Англия. Премьер-лига
Палинья заменит в «Вулверхэмптоне» Невеша, которого связывают с переходом в «МЮ»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» согласовал условия контракта с Лукаку 4
17:11 · Англия. Премьер-лига
Эллиот: «Карвалью был моим любимым партнёром в «Фулхэме»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Нуньес является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно
17:00 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта с Гомесом – приоритет для «Ливерпуля» этим летом
16:49 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет покинуть «Манчестер Сити»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Никто из игроков «МЮ» не провёл сезон на своём уровне, Роналду – исключение»
Все новости
Рекомендуем