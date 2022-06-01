Джеймс, Сака, Галлахер, Фоден, Смит-Роу и Рэмзи – номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов объявила список из шести номинантов на звание лучшего молодого игрока прошедшего сезона в английской Премьер-лиге. В число претендентов вошли: Рис Джеймс («Челси»), Джейком Рэмзи («Астон Вилла»), Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу (оба «Арсенал»»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас») и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Напомним, что руководство английской Премьер-лиги ранее объявило своего победителя в звании лучшего молодого игрока сезона. Им второй раз подряд стал полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден.

Лучший молодой игрок прошедшего сезона АПЛ по версии PFA будет объявлен по завершению голосования.