Вьери: «На месте «Ливерпуля» я бы подписал Осимхена»

Экс-нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери посоветовал «Ливерпулю» подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена, который после перехода из «Лилля» летом 2020 года стал самым дорогим футболистом в истории неаполитанского клуба.

«На месте «Ливерпуля» я бы подписал Виктора Осимхена из «Наполи». В команде Клоппа все очень много бегают, преодолевая за матч около сотни миль. Осимхен идеально вписался бы в этот коллектив», – цитирует Вьери Liverpool Echo.

Напомним, что Осимхен в прошлом сезоне Серии А забил 14 голов и отдал две голевые передачи. В трансфере нигерийца заинтересован лондонский «Арсенал».